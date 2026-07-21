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Elazığ'da bahçelik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da bahçelik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Elazığ'ın Yemişlik köyü Pürüntüz mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 dönüm bahçelik ve otluk alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bahçelik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yemişlik köyü, Pürüntüz mezrasındaki bahçelik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 25 dönüm bahçelik ve otluk alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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