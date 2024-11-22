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Elazığ'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Elazığ'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Baskil ilçesinde, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında bağımlılıkla mücadele konulu toplantı yapıldı. İlgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gelecek nesiller için işbirliği yapma vurgusu yapıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Türker, gelecek nesiller için bir araya geldiklerini belirtti.

Toplantıya, Belediye Yazı İşleri Müdürü Osman Yeğin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı, Emniyet Amiri Komiser Abdullah Deniz, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ali Emre Özer, Türk Kızılayı Baskil Temsilcisi Mehmet Yenigün ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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