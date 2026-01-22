Haberler

Elazığ'da babadan oğula organ nakli gerçekleştirildi

Güncelleme:
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde babası tarafından bağışlanan böbrek, başarılı bir şekilde oğula nakledildi. Sağlık yetkilileri, organ naklinin önemine dikkat çekti.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde (FÜ) babadan oğula böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Hastanenin nefroloji kliniğinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir hastaya babasının böbreğini bağışlaması üzerine operasyon için hazırlık yapıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından doku uyumu sağlanan böbrek, FÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Yavuz Selim İlhan ve Prof. Dr. Erhan Aygen'in de bulunduğu cerrahi ekip tarafından başarıyla nakledildi.

Operasyonun ardından FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş başkanlığında, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Demirel ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi idarecilerinin katılımıyla hastanede organ nakline ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Ölçücüoğlu, yaptığı açıklamada, FÜ Hastanesi'nde böbrek nakli ameliyatlarının yeniden düzenli şekilde yapılmaya başladığını belirtti.

Bu hizmetin Elazığ ve bölge halkı için büyük önem taşıdığını ifade eden Ölçücüoğlu, Türkiye'nin organ nakli alanında dünyada ön sıralarda yer aldığını vurguladı.

Ölçücüoğlu, organ bağışı konusunda vatandaşların duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, vatandaşların e-Devlet ve e-Nabız sistemleri üzerinden organ bağışında bulunabildiğini, beyin ölümü sonrası yapılan bağışların birçok hastaya umut olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Haberler.com
500

