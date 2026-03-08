Elazığ'da bir baba oğlunu bıçaklayan kişiyi silahla öldürdü

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir baba, çıkan kavgada oğlunu bıçaklayan kişiyi silahla öldürdü.

İddiaya göre, Gezin köyünde dün A.K. ile iş yerine gelen E.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

A.K, oğlu S.K'nin de bulunduğu aracıyla eve dönerken yolda E.K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında tekrar başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, E.K, S.K'yi bıçakla yaraladı.

Oğlunun bıçaklandığını gören A.K, av tüfeğiyle E.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, bıçaklanan S.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.