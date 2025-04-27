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Elazığ'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Elazığ'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde İki Yaralı
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Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aydınlatma direğine çarptığı kazada 19 yaşındaki sürücü ve 18 yaşındaki bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 84. Sokakta meydana geldi. 23 HT 707 plakalı otomobil, sürücüsü A.A.T.'nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı, Kazada sürücü ile birlikte A.A.Ş. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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