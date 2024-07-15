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Elazığ'da Atatürk Heykeline Taşlı Saldırı

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Elazığ'da kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline taşla saldıran H.K., adliyeye sevk edildi. Olay, dün öğleden sonra Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana geldi.

ELAZIĞ'da kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline taşla saldıran H.K., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğleden sonra Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana geldi. Buradaki Atatürk heykeline çıkan H.K., heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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