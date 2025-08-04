Elazığ'da Asayiş Olayları Raporu: 263 Vaka, 10 Tutuklama

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz-3 Ağustos'ta kentte meydana gelen 263 asayiş olayında yakalanan 262 şüpheliden 10'u tutuklandı, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda, 59 bin 494 kişi ve 32 bin 767 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 3 bin 62 araca cezai işlem uygulanırken, 172 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda, 9 tabanca, 6 tüfek, 479 fişek, 7 kesici alet, 7,13 gram esrar, 5,4 gram metamfetamin, 117,68 gram bonzai, 214 sentetik ecza, 484 kök kenevir, 139,8 gram kannabinoid ve kaçak 8 cep telefonu ile 835 emtia ele geçirildi.

Kentte bir haftada meydana gelen 42 trafik kazasında, 1 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.