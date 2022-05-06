Elazığ'da Arap Baba Türbesi'nin sağanak etkisiyle çöken istinat duvarı onarılacak - Haberler

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Elazığ'da Arap Baba Türbesi'nin sağanak etkisiyle çöken istinat duvarı onarılacak

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da Arap Baba Türbesi'nin sağanak etkisiyle çöken istinat duvarı onarılacak

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki Arap Baba Türbesi'nin sağanak nedeniyle çöken istinat duvarının onarılacağı belirtildi.

MALATYA (AA) - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki Arap Baba Türbesi'nin sağanak nedeniyle çöken istinat duvarının onarılacağı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü idaresinde olan Arap Baba Türbesi'nin istinat duvarında sağanak etkisiyle çökme meydana geldiği bildirildi.

Çöken istinat duvarının en kısa sürede onarılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türbe bahçesinde bulunan duvarın çökmesinden Arap Baba Mescidi ve alt katında bulunan Selçuklu dönemine ait türbede herhangi bir yıkım ya da olumsuzluk yaşanmamıştır. Döneminde kayalıklar üzerine inşa edilen türbe ve mescidin bahçesindeki istinat duvarı ve peyzaj, hava koşullarının el verdiği ilk süreçte Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce onarılacaktır."

AA / İsmail Şen - Güncel

Malatya, Elazığ, Baba, Arap, Güncel, Haberler

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