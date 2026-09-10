Elazığ'da aranan 55 firari hükümlü yakalandı
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Elazığ'da 20 günde düzenlenen asayiş operasyonlarında 55 firari hükümlü yakalandı.
Elazığ'da 20 günde düzenlenen asayiş operasyonlarında 55 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.
Son 20 gündeki çalışmalar neticesinde 55 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, ruhsatsız silahla yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Aramalarda, ruhsatsız 9 tabanca, 8 tüfek, 17 fişek ve 17 kartuş ele geçirildi.
Kaynak: AA