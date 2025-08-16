Elazığ'da Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı

Elazığ'da Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı
Elazığ-Malatya demir yolu hattındaki anız yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Elazığ'da anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ- Malatya demir yolu hattının Aşağıdemirtaş köyü mevkisindeki 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, demir yolu çevresindeki ağaçlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
