Elazığ'da Aksa Tufanı Diriliş Mitingi Düzenlendi

ELAZIĞ'da El-Aksa Platformu öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yıldönümünde ' Aksa Tufanı Diriliş Mitingi' düzenledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yıldönümünde El-Aksa Platformu öncülüğünde ' Aksa Tufanı Diriliş Mitingi' düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuşan El-Aksa Platformu dönem sözcüsü Sinan Akılotu, son 1 yılda İsrail'in Gazze'de şiddetli bir şekilde soykırım uyguladığını ifade ederek, "Bugün 365'inci gün, tam 365 gün sonra 7 ekim 2024 yılındayız. İsrail siyonizmi açısından zulümle geçen bir 365 gün direniş cephesi açısından Gazzeli yiğitler açısından izzetle geçen 365 gün. Kimse kusura bakmasın 57 tane İslam ülkesi için zilletle geçen bir 365 gün. 365 gündür bu ümmetin bağrına hançer saplanıyor. 57 tane sözüm ona İslam ülkesi içerisinde kalbimiz sökülüyor. Biz kınıyoruz. Hayrın şerrin hesabının görüleceği bir güne mahşer gününe hepimiz ulaşacağız. Onun için elimizden geldiği kadar Gazze'yi konuşmaya devam etmemiz lazım" dedi.

'AKSA TUFANI FİLİSTİN ÖZGÜR OLUNCAYA KADAR DURMAYACAK'

Hamas Yetkilisi Dr. Vail Farac, Aksa Tufanı'nın ve Gazze'deki mücahitlerin direnişinin Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağını belirterek, "Bugün 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın yıl dönümü. Aksa tufanı Filistin özgür oluncaya kadar durmayacaktır. Aksa tufanı Allah'ın taktiri ile başladı insanların müdahalesi ile olmadı. Tıpkı Bedir savaşı gibi. Oradaki Müslümanlar kafileye saldırmak için yola çıktılar ama Allah başka bir şey diledi. Aksa Tufanı, Filistin direnişinde yeni bir yeni bir merhaledir. Kabul ediyoruz acımız var ama Aksa Tufanı yeni bir aşama oldu bizim için. Gazze'deki mücahitlerin direnişi Allah'ın ayetlerinden bir ayettir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,