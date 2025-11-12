Haberler

Elazığ'da Afet Müdahale Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Elazığ'da Afet Müdahale Planı Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Keban ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde afet hazırlıkları ve kurumlar arası iş birliği konularını görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Keban ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık düzeyinin ele alınması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Erdinç Kıvanç, TAMP çerçevesinde yürütülen planlama çalışmaları, kurumların sorumluluk alanları ve müdahale süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Programa, ilçe genelindeki ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.