Elazığ'da Afet Müdahale Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Keban ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık düzeyinin ele alınması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Erdinç Kıvanç, TAMP çerçevesinde yürütülen planlama çalışmaları, kurumların sorumluluk alanları ve müdahale süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Programa, ilçe genelindeki ilgili kurum temsilcileri katıldı.