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Elazığ'da "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi"

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Elazığ'da sağlık ve itfaiye personeline "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi.

Elazığ'da sağlık ve itfaiye personeline "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce, adli delil zincirinin korunması ve adli süreçlerin sağlıklı yürütülmesine katkı sağlanması ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla sağlık ve itfaiye personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde, adli olaylara ilk müdahaleyi yapan sağlık ve itfaiye personeline olay yerindeki maddi delillere yaklaşım konusunda bilgi verildi.

Uzman personel tarafından verilen eğitimde, olay yerinin korunması, maddi delillerin bozulmadan muhafaza edilmesi ve ilk müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken teknik hususlar örneklerle anlatıldı.

Kaynak: AA
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