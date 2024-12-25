Elazığ'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi
Elazığ'da yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, şehir merkezine kadar inerek açlık arayışına çıktı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Elazığ'da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi
ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Güneykent Mahallesi'ne kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİN KILIÇ - Güncel