Elazığ'da 70 ilkokul öğrencisi Cumhuriyet'in 103. yılı için koreografi oluşturdu

Elazığ'da 70 ilkokul öğrencisi Cumhuriyet'in 103. yılı için koreografi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'daki Koç İlkokulunda ikinci sınıfta eğitim gören 70 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde '103. yıl' yazılı koreografi oluşturdu. Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı; koreografi dronla görüntülendi.
Elazığ'da ilkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.
Koç İlkokulunda ikinci sınıfta eğitim gören 70 öğrenci, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamak amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi.
Okul idarecileri ve öğretmenlerinin desteğiyle öğrenciler, ellerinde Türk bayraklı balonlarla bahçede "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.
Öğrenciler, daha sonra Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı.
Koreografi dronla görüntülendi.
Kaynak: AA