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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da bir binadan yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 31 Mayıs'ta Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki bir binada yaklaşık 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ile saha çalışmalarını inceleyerek 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
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