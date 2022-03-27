ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 34 imam hatip için icazet merasimi düzenlendi

ELAZIĞ Elazığ'da hüsnü tilavet kursunu tamamlayan 34 imam hatip için icazet merasimi düzenlendi.

Harput Hafız Abdullah Nazır Eğitim Merkezinde 6 ilden gelen 34 imam hatibe Hüsnü Tilavet eğitimi verildi.6 ayın sonunda eğitimlerini tamamlayan imam hatipler için İmam-ı Azam Caminde icazet merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, eğitim alan imam hatipler ezan ve ilahı okuması ile devam etti. Surelerin de okunduğu program, belge taktimi ile sona erdi. Programa, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Müftüsü Selamı Aydın ve imam hatipler ve vatandaşlar katıldı.

Merkez Müdürü Turgut Tunç, "Elazığ, Malatya, Adıyaman, Muş, Bingöl ve Tunceli'den gelen hocalarımız var. Kur'an eğitimiyle meşgul oluyorlar. Bu Kur'an eğitiminin sonuna geldik. Kadim şehir Harput'umuzun ilim geleneği vardır. İslam kültüründe bir medreseyi okuyan veya Kur'an- Kerim icazeti alanın karşılanması, uğurlanması, taltif edilmesi ve ondan dua istenilmesi diye adet vardır. Hocalarımız Kur'an-ı Kerimi baştan sona tahkik tedvir vakıa usulüyle okuyup hatim ettiler. Son kısmı okuyacaklar ve il müftümüzde duasını yapacak" dedi.