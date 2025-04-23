Elazığ'da 23 Nisan Kutlamaları Göz Kamaştırdı
Elazığ'ın Keban ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ödüller verildi. Programda halk oyunları ve şiirler yer aldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Mehmetçik Stadyumunda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.
Törende, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Kaymakam Furkan Atalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Keban Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir, İlçe Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.