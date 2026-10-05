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Elazığ'da 20 günlük operasyonda 70 firari hükümlü ile 41 silah şüphelisi yakalandı

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Elazığ'da 20 günlük operasyonda 70 firari hükümlü ile 41 silah şüphelisi yakalandı
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Elazığ'da 20 günde düzenlenen operasyonlarda 70 firari hükümlü ile ruhsatsız silah taşıyan 41 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı; 19 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek ve 739 fişek ele geçirildi.

Elazığ'da 20 günde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 firari hükümlü ile ruhsatsız silah taşıyan 41 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde 70 firari hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.

Öte yandan, kentin güvenliği ve huzuru için gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları ve operasyonlarda ise ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 41 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca ve 739 fişek ile 22 ruhsatsız tüfek ve 13 kartuş ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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