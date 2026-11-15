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Elazığ'da 2'si çocuk 6 kişi karbonmonoksit şüphesiyle hastanede tedaviye alındı

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Elazığ'da 2'si çocuk 6 kişi karbonmonoksit şüphesiyle hastanede tedaviye alındı
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Elazığ'da bir apartman dairesinde 2'si çocuk 6 kişi, karbonmonoksit şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Kusma ve baş dönmesi üzerine 112'ye bildirilen adrese sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi; 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da 2'si çocuk 6 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Doğukent Mahallesi Itri Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden 2'si çocuk 6 kişinin kusma ve baş dönmesi şikayeti üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilen 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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