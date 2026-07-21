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Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Doğukent Mahallesi 86. Sokak'ta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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