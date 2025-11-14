Haberler

Elazığ'da 2 Bin 500 Fidan Dağıtıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara çevre duyarlılığını artırmak amacıyla 2 bin 500 fidan dağıtıldı. Etkinliğe yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kebir Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Keban Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Süleyman Doğan, orman sevgisi ile çevre duyarlılığını artırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Doğan, etkinliğin, gelecek nesillere daha yeşil bir orman bırakma adına önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıtımı yapıldı.

Etkinliğe, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
