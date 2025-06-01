Elazığ'da 14 Yaşındaki Çocuk, Babasını Öldürdü, Annesini Yaraladı

Elazığ'da 14 Yaşındaki Çocuk, Babasını Öldürdü, Annesini Yaraladı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki K.K., tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü, annesini ise yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki K.K., tartıştığı babası Osman K.'yı silahla vurarak öldürdü, annesi G.K.'yı ise yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Palu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre K.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Osman K. ile annesi G.K.'ya evde bulunan tabanca ile ateş etti. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Osman K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne G.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan K.K.'nın işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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