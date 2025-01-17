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Elazığ'da 120 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

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Elazığ'da 120 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı Elazığ'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 120 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Elazığ'da 120 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 120 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Öğrenciler için son ders zili, 15 günlük yarıyıl tatili için çaldı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci, eğitim-öğretime yarıyıl tatili arası vermek üzere bugün karnelerine kavuştu. Elazığ'da da 566 okulda 120 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Şehit Ahmet Küçüktağ İlkokulunda gerçekleştirilen törene katılan Vali Numan Hatipoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Karnelerini Vali Hatipoğlu ve Yiğit'in elinden alan öğrencilere, kitap ve çikolata hediye edildi.

İlkokullarımızda karnenin artık değerlendirme raporu olduğunu belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Öncelikle tüm çocuklarımıza ve gençlerimize iyi tatiller diliyorum. Karne tatilini iyi değerlendirmelerini yürekten diliyorum. Elazığ'ımızda toplam 566 okulumuzda 120 bin öğrencimiz bugün itibariyle tatile girdi. Biz eğitim ordusu olarak 10 bini aşkın öğretmen ve idarecilerimizle Elazığ'da eğitimin daha da iyi noktalara gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İkinci dönem itibariyle ilimizde ayrıca 5 yeni okulun açılışını yaparak hizmete girmiş olacak. Bu anlamda her geçen gün artan eğitim ibresiyle biz Türkiye yüzyılına yakışır vaziyette ülkemizi daha ileriye taşıyacak gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştirmek için büyük bir gayret içerisinde eğitim seferberliğine devam ediyor olacağız. Rabbim çocuklarımızı her türlü kaza ve beladan korusun. Öğrencilerimizin tatili verimli değerlendirmeleri en büyük umudumuzdur" dedi.

Elazığ'da 120 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Güncel
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