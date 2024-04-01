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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, göreve yeniden seçildi

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Kesin olmayan sonuçlara göre Elazığ Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti'nin adayı Şahin Şerifoğulları, "Şimdi önümüzde çok daha büyük bir sorumluluk var. Önümüzdeki 5 yıl boyunca şehrimizi daha yaşanabilir, huzurlu ve daha gelişmiş bir düzeye taşımak için canla başla ve daha da önemlisi ilk günkü aşkla çalışma zamanıdır." dedi.

Şerifoğulları, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenerek, vatandaşların demokratik hakkını sandığa giderek en güzel şekilde kullandığını, milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini söyledi.

Bu zaferin 5 yıldır ortaya koydukları emeğin, şehrin yarınlarına dair kurdukları hayallerin ve bu hayalleri gerçekleştirmiş olmanın bir ifadesi olduğunu anlatan Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde çok daha büyük bir sorumluluk var. Önümüzdeki 5 yıl boyunca şehrimizi daha yaşanabilir, huzurlu ve daha gelişmiş bir düzeye taşımak için canla başla ve daha da önemlisi ilk günkü aşkla çalışma zamanıdır. Her bir hemşehrimizin yaşam kalitesini artırmak, kenti altyapısı ve üst yapısıyla bölgede lider bir şehir haline getirmek için gecemizi gündüzümüze katma vaktidir. Bunu geçtiğimiz 5 yılda birlikte omuz omuza başardık, yine başaracağız. Çünkü biliyoruz ki birlikte hareket ettiğimiz sürece ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Birlikte el ele vererek, daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Hemşehrilerimizin bize ve partimize olan güven ve teveccühüne layık olmak için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ???????

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Kaynak: AA / Güncel

Şahin Şerifoğulları AK Parti Elazığ Politika Güncel Haberler

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