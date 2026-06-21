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Yunan Sol İttifakı, İsrail'in Yunan sendikacıların ülkeye girişini engellemesine tepki gösterdi

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Yunan Sol İttifakı (ELAS), Batı Şeria'ya gitmek isteyen Yunan sendikacıların İsrail tarafından sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. ELAS, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Yunan hükümeti ve AB'ye somut adımlar çağrısında bulundu.

Yunan Sol İttifakı (ELAS), Batı Şeria'ya gitmek isteyen Yunan sendikacıların ülkeye girişine izin verilmemesine ve sendikacıların sınır dışı edilmesine tepki gösterdi.

ELAS tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin halkıyla dayanışma göstermek isteyen kişilere yönelik hukuka aykırı uygulamalarda bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail makamlarının Yunan sendikacıları Ben Gurion Havalimanı'ndan sınır dışı etmesinin kabul edilemez olduğu"nun altı çizilerek, Yunan hükümetine de olay karşısında tutum alması çağrısında bulunuldu.

ELAS, Avrupa Birliği'nin de İsrail hükümetine karşı somut adımlar atması gerektiğine dikkati çekerek, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını ve İsrail'e yönelik yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra Batı Şeria, Lübnan ve İran'daki durum nedeniyle İsrail hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiği görüşü dile getirildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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