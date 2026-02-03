Çocukken başladığı el sanatları sayesinde emekli oldu

SAMSUN'da yaşayan Melek Zekeriyabeyoğlu (65), çocukluğundan bu yana yaptığı el işi sanatından elde ettiği gelirle emekli oldu. Zekeriyabeyoğlu, "Köyde bir kız çocuğu dünyaya gözlerini açtığında, eline aldığı ilk şey iğne ve iplik olur. Benim geçmişim de böyleydi. Elimin emeğiyle, sanatımla emekli oldum. Hayatım güzelleştiö dedi.

Samsun'da 16 yaşından beri el sanatlarıyla ilgilenen Melek Zekeriyabeyoğlu, çeyiz ürünlerinin yanı sıra fular ve bandanalar, gözlük zincirleriyle ev süslemelerinde kullanılan panolar yaptığını söyledi. Yaptığı el işlerinden elde ettiği gelirle emekli olabildiğini, azimle ve emekle, kadınların her şeyi başarabileceğini vurgulayan Zekeriyabeyoğlu, "Bu noktaya gelene kadar çok fedakarlık yaptım. Hiçbir kadın, hiçbir genç kız için yol düz değildir, hep ileriye yürürken hayal kırıklıkları, mücadeleler, olmazlar yaşanır. Ben de yaşadım ama her sabah kalktığımda kendime şunu söyledim. Daha iyi olacağım, daha başarılı olacağım. Hayal kırıklığına yer yok. 16 yaşımda bu işi başarılı şekilde yapıyordum, bugün 65 yaşındayım" diye konuştu.

'ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Köyünde geçirdiği çocukluk yıllarında el işi yapmaya başladığını dile getiren Zekeriyabeyoğlu, "Köyde çocukken el işi yaparak, Çarşamba ilçesine bağlı bir köyde büyüdüm. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Çiçek Oya bölümüne kursiyer olarak gidip gelirken, bir atölye şefim bendeki yeteneği fark etti. Bunun üzerine beni, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nün tüm okul kapsamında açtığı 2 yıllık bölümüne yönlendirdi. O eğitimi başarıyla tamamladım ve bu hayata böyle adım attım. Benim doğup büyüdüğüm köyde bir kız çocuğu dünyaya gözlerini açtığında, eline aldığı ilk şey iğne ve iplik olur. Hayata iğne oyasıyla başlanır. Benim geçmişim de böyleydi. Kendimi o okulda geliştirerek bugünlere geldim. Hayatımda 'iyi ki' dediğim çok şey var ama en başta o okulda tanıdığım atölye şefim ve öğretmenlerim geliyor. İşe klasik, halka hitap eden çeyiz anlayışıyla başladım. Sonrasında süslemeler, dekoratif çalışmalar, eve hitap eden ev süsleri geldi. Bugün hala çeyiz ağırlıklı çalışıyorum ama artık gençlere de hitap ediyorum. Genç kızlara yönelik ürünler yapıyorum. Özellikle severek hazırladığım kına takımlarım var. Yöremizde 'çember' denilen, annelerimizin ve ninelerimizin başlarını örttüğü başörtüler, kına takımları, namaz başörtüleri. Bugün ise gençlere yönelik fularlar, bandanalar, gözlük zincirleri ve ev süslemelerinde kullanılan panolar üretiyorum. Bu işle emekli oldum. Ne mutlu bana. Elbette destek olanlar oldu ama ben elimin emeğiyle, sanatımla emekli oldum. Hayatım güzelleşti, daha da güzelleşecek. Gözüm gördüğü, sağlığım elverdiği sürece üretmeye devam edeceğim. Toplumda çok yetenekli genç kızlar, gelinler, teyzeler, nineler var. Benim dalım iğne oyası ama her alanda yetenekli insanlar var. İstiyorum ki herkes emeğinin karşılığını bulsun" diye konuştu.

