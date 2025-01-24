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El Kaide Üyelerine Operasyon: İki Hükümlü Yakalandı

El Kaide Üyelerine Operasyon: İki Hükümlü Yakalandı
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İstanbul'da, 2018 yılında 'El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkum olan iki kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da, 2018 yılında 'El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen 2 hükümlü yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da düzenlenen operasyonda, "El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2018 yılında haklarında 7 yıl 6'şar ay mahkumiyet kararı verilen Lütfü Bora (45) ve Seyithan Bora (52) gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından Metris Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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