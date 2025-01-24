El Kaide Üyelerine Operasyon: İki Hükümlü Yakalandı
İstanbul'da, 2018 yılında 'El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkum olan iki kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul'da, 2018 yılında 'El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen 2 hükümlü yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da düzenlenen operasyonda, "El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2018 yılında haklarında 7 yıl 6'şar ay mahkumiyet kararı verilen Lütfü Bora (45) ve Seyithan Bora (52) gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından Metris Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel