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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan El Hierro Adası'nda son haftalarda yaşanan düzensiz göçmen akınından sonra sağlık acil durumu ilan edilerek Avrupa Birliği'nden (AB) yardım istendi.

Kanarya Adaları Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Fernando Clavijo, basına yaptığı açıklamada, El Hierro Adası'nda, "durmaksızın gelen göçmen tekneleri nedeniyle kamu hizmetlerinin kapasitesini aşan bir durumun ortaya çıkması üzerine 2. seviyede sağlık acil durumu ilan edildiğini" duyurdu.

Sağlık hizmetlerine destek için Askeri Acil Durum Biriminden (UME) destek talep ettiklerini aktaran Clavijo, ayrıca AB kurumlarından yardım istediklerini ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile acil bir görüşme yapılması talebinde bulunduklarını açıkladı.

Clavijo, "Benzeri görülmemiş bir göç kriziyle karşı karşıyayız." diyerek, 24 Kasım'da 14 tekneyle El Hierro'ya gelen 1971 düzensiz göçmenin, İspanya'da tek günde kaydedilen en yüksek varış sayısı olduğunu hatırlattı.

Yüksek riskli durumlarda acil durum hizmetlerinin düzenlenmesi için genel bir çerçeve işlevi gören ve Kanarya Adaları'nın Sivil Koruma Acil Durum Planı'nı (PLATECA) devreye soktuklarını dile getiren Clavijo, deniz yoluyla gerçekleşen kitlesel göçmen akınının sağlık, sosyal güvenlik ve genel güvenlik endişelerini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Diğer yandan İspanya hükümeti Kanarya Adaları Temsilcisi Anselmo Pestana da açıklama yaparak, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) devriye gemileri ve hava araçlarıyla Batı Afrika kıyılarına geri dönmesi çağrısında bulundu.

Pestana, Kanarya Adaları'nın "sonuna kadar açık bir göç rotası" olduğunu ve çeşitli Afrika ülkelerinden "belirgin bir çıkış akışı" yaşandığını belirtti.

Yoksulluk ve siyasi istikrarsızlığın etkisiyle Senegal, Gambiya, Gine ve Mali gibi Afrika ülkelerinden binlerce genç, hayatlarını riske atarak tekneyle okyanusa açılarak, 1500 kilometreden fazla yol katedip Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışıyor.

İspanya'da ilk defa seçim öncesi gündem olan göçmen sorunu ve düzensiz göç krizi ülkede 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesinde de siyasi partilerin öncelikli konuları arasında yer alıyor.

Resmi verilere göre, 2026 başından bu yana Kanarya Adaları'na, büyük çoğunluğu ekim ve kasım aylarında olmak üzere toplam 28 bin 103 düzensiz göçmen geldi.

Toplam nüfusu 12 bin olan El Hierro Adası'na ise sadece son üç günde 3 bine yakın düzensiz göçmen ulaştı.

Kaynak: AA