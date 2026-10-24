El Halil'de Filistinli kadın, İsrail ordusunun yıktığı evine gözyaşlarıyla veda etti

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EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail ordusunun buldozerlerle yıktığı evini çaresizlik içinde izleyen Filistinli kadın, gözyaşları içinde "Burası benim evim. Canım evim, onu yıkıyorlar." sözleriyle yuvasına veda etti.

İsrail ordusunun kentte ikinci gününe giren geniş çaplı saldırılarının yol açtığı yıkım, Filistin yerel basınında paylaşılan görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, evinin gözleri önünde yıkılmasını izleyen kadının büyük üzüntü yaşadığı ve evine veda ederken ağladığı görüldü.

İsrail ordusuna ait yıkım araçlarının, eşyalarını toplamalarına ve evlerini boşaltmalarına yeterli süre tanımadan geldiğini belirten Filistinli kadın, basın mensuplarına, "Bugünün asla geleceğini düşünmemiştim. Allahım, başıma gelen musibet karşısında bana ecir ver ve bana bundan daha hayırlısını nasip et." dedi.

Kadının kimliği ve ailedeki kişi sayısına ilişkin henüz bilgi edinilmedi.

İsrail El Halil'de yıkımlarını sürdürüyor

İsrail ordusu, dünden bu yana El Halil kentinde geniş çaplı askeri saldırılarını ve yıkımlarını sürdürüyor. Kentin bazı bölgelerinde kuşatma ve kapatma uygulayan İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenliyor.

Yerel kaynaklara göre saldırılar sırasında bir konut ve başka yapılar da yıkılırken, askeri hareketliliğin yaşandığı bazı bölgelerde onlarca Filistinli evlerinden zorla çıkarıldı.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki bir kontrol noktasında dün sabah çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını açıklamıştı.

Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.

Kaynak: AA