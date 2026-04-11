El freni çekilmeyince hareket eden otomobili çevredekiler durdurdu; o anlar kamerada

MARDİN'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket edip ana yola yöneldi. Araç çevredekiler tarafından durdurulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra İstasyon Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün park edip, el freni çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra hareket ederek Kızıltepe yoluna doğru ilerledi. Durumu fark eden çevredekiler, aracı ana yola çıkmadan durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı kişilerin aracın önüne geçerek durdurmaya çalıştığı, bir kişinin de içeriye girip el frenini çektiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı