Amasya'da El Freni Çekilmeyen Otomobil Kamyonete Çarptı
Amasya Sebze ve Meyve Hali'nde el freni çekilmeyen bir otomobil, park halindeki kamyonete çarptıktan sonra hareket etmeye devam etti. Durumu fark eden iki kişi, aracı durdurmak için arkasına geçti ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AMASYA'da el freni çekilmeyen otomobil, kamyonete çarptı. Durumu fark eden 2 kişi, aracı durdurmaya çalışırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 24 Ağustos'ta Amasya Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, geri geri hareket ederek park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın ardından hale doğru hareket eden otomobili fark eden 2 kişi de durdurmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 2 kişi arkasına geçtikleri aracı durdurdu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı