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El-Faria Mülteci Kampı'nda Büyük Yıkım: Altyapı Yok Edildi

El-Faria Mülteci Kampı'nda Büyük Yıkım: Altyapı Yok Edildi
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Batı Şeria'nın Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları sonucu altyapının yok olduğu, evlerin büyük hasar gördüğü ve bazı evlerin oturmaya uygun olmadığı bildirildi.

TUBAS, 15 Şubat (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı Halk Hizmetleri Komitesi, İsrail saldırıları nedeniyle kamptaki sokak ve caddelerin yok olduğunu belirterek "Kampta büyük bir yıkım var, altyapı yok edildi, evler havaya uçuruldu ve evlerin bazıları oturmaya uygun değil" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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