İsrail'in Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir konutu hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Ateşkes sonrası ölü sayısı 910'a yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.
İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 910 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 747 kişi yaralandı.