İsrail'in Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir konutu hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Ateşkes sonrası ölü sayısı 910'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir konutu hedef aldı.

Haberde, saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 910 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 747 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
