Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ABD'nin Seyahat Yasağını Önemsemedi

YAOUNDE, 11 Haziran (Xinhua) -- Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, ABD'nin ülkesine yönelik seyahat yasağının hiçbir önemi olmadığını söyledi.

Mangue sosyal medya hesabından salı günü yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan tedbirin ülkemiz üzerinde hiçbir etkisi olmayacak zaten her yıl 50'den az vatandaşımız ABD'ye seyahat ediyor, bu ülke Gineliler için öncelikli bir destinasyon değil" dedi.

Trump geçen hafta ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek Afganistan, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Myanmar, Somali, Sudan ve Yemen olmak üzere 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasaklayan bir kararname imzalamıştı. Karar uluslararası alanda geniş çaplı eleştirilere yol açmıştı.

Mangue, "Ekvator Ginesi küresel güvenlik ve istikrarı savunan son derece barışçıl bir ülke ve bu nedenle tüm ülkelerle çok iyi ilişkileri var. Vatandaşlarıma, kararını yeniden gözden geçirene ve ayrılık değil birlik köprüleri kuran politikalar açıklayana kadar ABD'ye seyahat etmemelerini tavsiye ediyorum" dedi.