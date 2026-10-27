Ekvador'un Machala kentinde El Nino kaynaklı yağışlar sele yol açtı

Ekvador'un Machala kentinde El Nino kaynaklı yağışlar sele yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Machala kentinde El Nino nedeniyle günlerce süren yoğun yağışların ardından bir cadde sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar kentte sele yol açarken, cadde 26 Ekim 2026'da suyla kaplandı.
MACHALA, 27 Ekim (Xinhua) -- Ekvador'un El Oro eyaletinin Machala kentinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan bir cadde, 26 Ekim 2026.
Ekvador'un birçok bölgesinde El Nino nedeniyle günlerce süren yoğun yağışlar, El Oro eyaletine bağlı Machala kentinde sele yol açtı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua