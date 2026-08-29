Haberler

Ekvador Eski Devlet Başkanı Moreno'ya Rüşvetten 5 Yıl Hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador eski Devlet Başkanı Lenin Moreno, Çinli Sinohydro firmasının hidroelektrik santrali inşaatı finansmanı için rüşvet aldığı gerekçesiyle 5 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırıldı. Moreno suçlamaları reddetti.

Eski Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno (2017-2021), "ülkenin en büyük hidroelektrik santrali Coca Codo Sinclair'in Çinli Sinohydro firması tarafından üstlenilen inşaatının finansmanını kolaylaştırmak karşılığında rüşvet aldığı" gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekvador basınındaki habere göre, Ulusal Adalet Mahkemesi (CNJ) heyeti, Moreno'yu rüşvetten suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve hakkında "ömür boyu kamu görevinden men" kararı verdi.

Mahkeme heyeti, Çinli firmanın milyonlarca doları şirketler ağı üzerinden aktardığını ve bu paranın Moreno'nun aile üyeleri de dahil olmak üzere çeşitli kişi ve şirketlere dağıtıldığını belirtti.

Olayların, Moreno'nun eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın 2007-2017 döneminde devlet başkanı yardımcısı olduğu sırada gerçekleştiği kaydedildi.

Moreno'nun ailesi de suçlu bulundu

Moreno'nun yanı sıra eşi Rocio Gonzalez, kızı Irina, kardeşleri Edwin ve Guillermo, yengesi Marta Gonzalez, arkadaşı Conto Patino ve eski Çin Büyükelçisi Cai Runguo'nun da aralarında bulunduğu 20 kişi daha suçlu bulundu.

Gonzalez, kızı ve diğer aile fertleri 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Patino ve eski Çin Büyükelçisi Cai Runguo'ya 5 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Başsavcılığın, Moreno ve ailesinin, Çinli Sinohydro şirketinin Coca Codo Sinclair hidroelektrik santralinin Eximbank finansmanıyla inşa edilmesi karşılığında ödediği 76 milyon dolarlık rüşvetin 1 milyon dolardan fazlasını aldığı yönündeki iddianamesini kabul etti.

Hakimlere göre, Moreno, devlet başkanı yardımcılığı görevini kullanarak Sinohydro lehine yetkisi dışında bir sürece müdahale etti ve üçüncü kişiler aracılığıyla haksız kazanç sağladı.

Moreno, rüşvet almadığını savundu

Eski Devlet Başkanı Moreno, dünkü açıklamasında, Sinohydro'dan "tek bir sent dahi almadığını" savunarak, davanın, eski Devlet Başkanı Correa tarafından kendisinden öç almak amacıyla "kurgulandığını" öne sürdü.

Moreno, göreve geldiğinde ilk olarak Correa döneminde yapılan projeleri araştırdığını belirterek, hidroelektrik santralinde 17 bin çatlak tespit edildiğini ifade etti.

Hapis cezasının yanı sıra Moreno, eşi, kızı ve diğer aile fertleriyle birlikte aldıkları rüşvetin 3 katı tutarında para cezası ödeyecek.

Davada ceza alan diğer sanıklar ise aldıkları rüşvetin 2 katı tazminat ödeyecek. İlk derece mahkemesinin kararına karşı Moreno ve diğer sanıkların temyiz hakkı bulunuyor.

Kaynak: AA
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Yeni Partili Milletvekilinin sağ kolu gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesin alabileceği Togg için tarih verildi! Yarı fiyatına satılacak

Tarih verildi: Yarı fiyatına Togg satılacak
2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç

Neler oldu neler! Kendisine inanmayan tüm İngiltere'yi pişman ediyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

Ünlü yazarın ölümündeki sır perdesi aralandı
Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu

Aile faciası! Annesini vahşice katledip çöp konteynerine attı
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim

Seçim vaadini ağzından kaçırdı