- Ekvador Devlet Başkanı Lasso'nun azil yargılaması başladı

QUITO - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da zimmetine para geçirmekle suçlanan Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun azledilmesine yönelik yargılama Ulusal Meclis'te başladı.

Ekvador'da Matıs 2021'den bu yana devlet başkanlığı görevinde bulunan Guillermo Lasso'nun, hakkında başlatılan azil yargılaması Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Devlet Başkanı Lasso, devlete ait bir petrol nakliye şirketi olan Flopec ile özel tanker şirketleri arasında yapılan sözleşmeler sırasında yaşanan zimmete para geçirme olayı ile suçlanıyor.

Ekvador Ulusal Meclis Başkanı Virgilio Saquicela tarafından yürütülen davada, 67 yaşındaki Lasso'nun, olaydan haberi olduğu ancak hiçbir şey yapmadığı kaydedildi. Devlet Başkanı Lasso'nun ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği olayın kendisinin göreve gelmesinden önce yaşandığını iddia ettiği ve meclisin bu dava ile hükümetini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını savunduğu kaydedildi. Dava sonucunda 137 sandalyeden oluşan Ekvador Ulusal Meclisi'ndeki 92 milletvekilinin kabul etmesi halinde Lasso görevden alınabilecek.

Lasso'nun görevden alınması durumunda, Ekvador Anayasası'nın 148'inci maddesi gereğince, karşılıklı ölüm anlamına gelen ve meclisi feshederek genel seçimlerin 6 ay içinde tekrarlanmasına neden olan "Muerta Cruzada" uygulamasını yürürlüğe sokma yetkisi bulunuyor. Ancak ülkedeki yerli halk liderlerinin, Lasso'nun bu kararı alması durumunda ayaklanma başlatacağı öne sürülüyor.

Lasso hakkındaki ikinci azil yargılaması

Haziran 2022'de de azil davası ile karşı karşıya kalan Lasso, ülkedeki yakıt fiyatlarının artışı sebebiyle yerli halkın greve gitmesiyle başlayan iç karışıklıklara karşı önlem almamakla suçlanmış, azil için mecliste yeterli oya ulaşamamıştı.