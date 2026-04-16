Haberler

Ekvador'un Güneyinde Yolcu Otobüsü Nehre Düştü: En Az 11 Ölü, 22 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador'un Cuenca kantonunda bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak nehre düştü. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Olayda bazı yaralıların durumu kritik. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KİTO, 16 Nisan (Xinhua) -- Ekvador'un güneyinde eyaletler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünün çarşamba günü yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Cuenca İtfaiye Departmanı'nın yaptığı açıklamaya göre kaza, çarşamba günü kontrolden çıkan otobüsün Cuenca kantonundaki El Chorro Köprüsü yakınlarında bulunan Cuenca-Molleturo yolunda bariyerleri aşarak sığ bir nehre düşmesi sonucu meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın alev alarak tamamen yandığı görüldü.

İtfaiye, Kızılhaç ve sağlık görevlilerinden oluşan kurtarma ekipleri, yaralılara yardım etmek ve cansız bedenleri çıkarmak için olay yerine sevk edildi.

Cuenca İtfaiye Amiri Sixto Heras yaptığı açıklamada, bazı kazazedelerin otobüsün içinde bulunduğunu, bazılarının ise nehirde tespit edildiğini söyledi. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yolun ulaşıma kapatıldığını belirten yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybının artabileceğini ifade etti. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Yetkililere göre ülkede başlıca ölüm nedenlerinden biri olan trafik kazaları, aşırı hız ve trafiğe çıkan deneyimsiz sürücülerden kaynaklanıyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
