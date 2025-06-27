Ekvador'da Suç Örgütü Yöneticisi BAE'de Yakalandı

KİTO, 27 Haziran (Xinhua) -- Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg, Kolombiyalı suç örgütü "Sınır Komandoları'nın" Ekvador doğumlu yöneticisi Roberto Carlos Alvarez Vera'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalandığını açıkladı.

Reimberg, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Interpol'ün Ekvador doğumlu Vera'yı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de tutukladığını söyledi.

Vera'nın "iade edilmek üzere" tutuklandığını belirten Reimberg, Alvarez Vera'nın mayıs ayında Ekvador Silahlı Kuvvetleri'ne karşı düzenlenen saldırıyla suçlandığını belirtti.

"Tüm suçluları adaletin önüne çıkarana kadar durmayacağız" diyen Reimberg, tutuklunun Interpol tarafından kırmızı bültenle, terör suçundan aranmakta olduğunu ifade etti.

Ekvador, feshedilen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri gerilla grubuna bağlı muhalif bir grup olan Sınır Komandoları'nı 9 Mayıs'ta Amazon havzasındaki Orellana eyaletinde 11 Ekvador askerini pusuya düşürüp öldürmekle suçluyor.

Ekvador ordusu ayrıca 4 Haziran'da iki muharebe timinden oluşan bir askeri devriyenin, muhtemelen Kolombiyalı gerilla grubunun muhalifleri olduğu düşünülen silahlı kişilerle karşılaştığını bildirdi.

Söz konusu olayların ardından silahlı kuvvetler, komşu ülke Kolombiya'dan gelen düzensiz silahlı grupların sınırı geçmesini engellemek için hava birliklerinin konuşlandırılması emrini verdi.