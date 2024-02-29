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Ekvador'da kamyon kasasında 7 cansız beden bulundu

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Ekvador'un Orellana eyaletinde kamyon kasasında 7 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis, yapılan inceleme sonucu kişilerin silahla vurularak öldürüldüğünü belirlerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Orellana eyaletinde, kamyon kasasında 7 kişiye ait cansız beden tespit edildi. Eyaletteki yetkililer olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

SİLAHLA VURULDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Ulusal basında çıkan habere göre, eyalete bağlı Joya de los Sachas kasabasında, ihbar üzerine kamyon kasasında arama yapan polis 7 kişiye ait ceset buldu. Yapılan inceleme sonucu söz konusu kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Orellana Eyaleti Polis Müdürü Henry Coral, açıklamasında, sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyonlar düzenleneceğini bildirdi. Eyalet savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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