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Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi

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Ekvador'da, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın hapishaneden kaçmasıyla başlayan olaylarda, polis ve askerin ortak operasyonu devam ediyor. Şu ana kadar 1753 çete ütesi gözaltına alınırken, 5 kişi öldürüldü, 2 polis hayatını kaybetti. Ayrıca çok sayıda silah, kesici alet, el yapımı patlayıcı madde ve araç ele geçirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, "silahlı iç çatışma" hali ilan edilmesinin ardından gözaltına alınan çete üyesi sayısı 1753'e yükseldi.

Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi

EKVADOR'DAKİ OLAYLARDA 1753 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hükümetten yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın talimatları doğrultusunda polis-asker müşterek operasyonlarının "kararlılıkla" devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan çete mensubu sayısının 1753'e çıktığı belirtilen açıklamada, 18 bin 108 operasyonda 5 kişinin öldürüldüğü, 2 polisin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 645 silah, 664 kesici alet, 488 el yapımı patlayıcı madde, 406 araç ile 14 bin 727 merminin ele geçirildiği kaydedildi.

Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi

ÇETE LİDERİ HAPİSHANEDEN KAÇINCA ÜLKE KARIŞMIŞTI

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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