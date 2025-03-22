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Ekvador'da Asma Köprü Çöktü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ekvador'un Guayas bölgesinde 200 metrelik asma köprünün çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Köprüdeki araçlar suya düştü ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle birçok köprü hasar gördü.

- Ekvador'da köprü çöktü: 4 ölü

QUITO - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 200 metrelik asma köprünün çökmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'un Guayas bölgesinde Magro Nehri'ne üzerindeki asma köprüde çökme meydana geldi. Köprü üzerindeki 4 kamyon, bir otomobil ve 2 motosiklet suya düştü. Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Kurtarma ekiplerinin kayıp durumdaki 1 kişi için çalışmaları sürdürdüğü aktarıldı.

Köprünün çökme nedeni henüz bilinmezken, ülkede yoğun yağışların etkili olduğu ifade edildi. Risk Yönetimi Sekreterliğine göre ülke genelindeki yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 45 köprü hasar gördü, en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da Asma Köprü Çöktü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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