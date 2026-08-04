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Ekvador Kito'ya 4 Bin Güvenlik Gücü Sevk Etti

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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, başkent Kito'da artan şiddet ve suçlara karşı 'Kito Koruma Planı'nı devreye aldı. Plan kapsamında 2 bin polis ve 2 bin asker şehre sevk edildi. Güvenlik güçleri okul, pazar, metro gibi yoğun noktalarda ve kritik güzergahlarda görev yapacak. Noboa, her saldırıya daha güçlü karşılık verileceğini vurguladı ve 2025 rekor cinayet sayısına dikkat çekti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, başkent Kito'da artan şiddet ve suç olayları üzerine şehre 4 bin polis ve asker sevkini kapsayan yeni güvenlik planını devreye aldıklarını açıkladı.

Noboa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kito Koruma Planı" kapsamında başkent genelinde 2 bin ek polis ile 2 bin askerin sevk edildiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Noboa, "Devleti ve başkenti korkutabileceklerini düşünenlere söyleyeceğim tek şey var, her saldırıya daha güçlü bir karşılık verilecek." ifadesini kullandı.

Plana göre polisler, okullar, pazar yerleri, bankalar, alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve toplu taşıma merkezleri gibi yoğun noktalarda özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde görev yapacak. Askerler ise kritik ulaşım güzergahlarında polisle ortak operasyonlar yürütecek.

Güvenlik güçleri, uluslararası suç örgütlerinin kullandığı güzergahlar arasında gösterilen, kentin doğusundan geçen 58 kilometrelik Simon Bolivar Caddesi başta olmak üzere kent merkezi ve başkente giriş noktalarında yoğunlaşacak.

Kararın, son dönemde başkentte artan şiddet olaylarının ardından alındığı belirtildi.

Devlet Başkanı Noboa, daha önce artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek farklı dönemlerde 4 kez olağanüstü hal ilan etmişti.

Ekvador, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 9 bin 300 cinayet vakasıyla 2025 yılını rekor seviyedeki cinayet sayısıyla kapattı. Bu tablo, ülkeyi cinayet oranında Latin Amerika'nın en üst sıralarına taşıdı.

Kaynak: AA
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