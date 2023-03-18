Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem
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Ekvador'da Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12'de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
PERU'DA DA HİSSEDİLDİ
BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi. Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği kaydedilirken, yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Güncel