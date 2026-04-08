Ekvador Devlet Başkanı Noboa'dan, Kolombiya lideri Petro'ya "egemenliğe müdahale" suçlaması

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu, eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği için eleştirerek egemenliğe müdahale etmekle suçladı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkesinin eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas için "siyasi mahkum" ifadesini kullanan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "egemenliğe müdahale etmekle" suçladı.

Noboa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Kolombiya lideri Petro'ya tepki gösterdi.

Ekvador'un eski Devlet Başkan Yardımcısı ve halen hapiste bulunan Glas için "siyasi mahkum" değerlendirmesinde bulunan Petro'ya tepki gösteren Noboa, "Şimdi 'siyasi mahkum' kavramını ortaya atmaya çalışıyorlar. Şunu açıkça vurgulamak isterim, bu durum egemenliğimize yönelik bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Noboa, Petro'nun, Amerikan Devletleri Örgütü Şartı'nın (OAS) 19. maddesinde ve uluslararası hukukta yer alan "iç işlerine müdahale etmeme" ilkesini ihlal ettiğini savundu.

Glas'ın yolsuzluktan mahkum olduğunu hatırlatan Noboa, şunları kaydetti:

"Bu ülke, yolsuzluk yapanların adalet önünde hesap vermesini görmek için yıllarca bekledi. Bugün, dışarıdan birileri (Petro) apaçık olan gerçeğin üzerini örtmek için bir 'siyasi mahkum' masalı pazarlamaya çalışıyor. Hapishanede, Ekvador'a hesap vermesi gereken bir yolsuzluk faili var."

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 6 Nisan'da X hesabından yaptığı paylaşımda, Noboa ile Aralık 2024'te gerçekleştirdiği görüşmede, Kolombiya vatandaşlığı da bulunan Jorge Glas'ın "siyasi tutuklu" olduğunu belirterek, kendilerine teslim edilmesini talep ettiğini ifade etmişti.

Glas, rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçundan mahkum olmuştu

Eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glas, Noboa'nın girişimiyle inşa edilen yüksek güvenlikli "Carcel del Encuentro" cezaevinde tutuluyor.

Rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçlarından 8 yıl, kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

AK Parti’den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik’e destek

AK Parti’den 'Kadir Baba'ya destek! İsrailli Bakan'a tokat gibi cevap
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
AK Parti’den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik’e destek

AK Parti’den 'Kadir Baba'ya destek! İsrailli Bakan'a tokat gibi cevap
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi