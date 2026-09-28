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Ekurhuleni'de temmuzdan bu yana bulunan kadın cesedi sayısı 11'e ulaştı

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Güney Afrika'nın Gauteng eyaletindeki Ekurhuleni bölgesinde temmuzdan bu yana bulunan kadın cesedi sayısı 11'e yükseldi. Springs'te açık arazide bir kadın cesedi daha bulunurken, cinayetler kadınlara yönelik şiddete karşı protestolara yol açmıştı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde, Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni bölgesinde temmuzdan bu yana bulunan kadın cesedi sayısı 11'e yükseldi.

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamaya göre, Ekurhuleniye bağlı Springs bölgesindeki Rhokana Yolu yakınlarında bulunan açık arazide bir kadının cesedi bulundu.

Bölgede devriye gezen özel güvenlik görevlilerinin cesedi fark etmesinin ardından ???????polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Gauteng Eyaleti Polis Komiseri Korgeneral Tommy Mthombeni, ilk incelemelere göre 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilen kadının kısa süre önce öldürüldüğünü belirtti.

Mthombeni ayrıca 26 Eylül'de Tembisa bölgesindeki Mooifontein Mezarlığı'nda cesedi bulunan Ntombifuthi Nxumalo'nun öldürülmesiyle bağlantılı bir şüphelinin Limpopo eyaletinde yakalandığını belirtti.

Son olayla birlikte temmuz ayından bu yana Ekurhuleni bölgesinde bulunan kadın cesedi sayısı 11'e çıktı.

Daha önce, 17 Eylül'de Dawn Park bölgesinde cesedi bulunan Jabulile Ntimba'nın öldürülmesiyle ilgili iki kadın tutuklanmıştı.

Cinayetler, ülke genelinde kadınlara yönelik şiddete karşı protestolara yol açmıştı.

Yerel basında, cinayetlerin bir seri katil tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali gündeme gelirken; polis, olaylar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Kaynak: AA
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