Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha! Gerekçe, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması

İfade Özgürlüğü Derneği, erişim engeli getirilen ve daha sonra başka bir alan adı ile faaliyete geçirilen Ekşi Sözlük'e bir kez daha erişim engeli getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük (eksisozluk2023.com), milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı kararıyla erişime engellendi" denildi.

Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 21 Şubat 2023 tarihli kararıyla erişime engellenmişti. Bu kararın ardından platform bu kez siteyi 'eksisozluk2023.com' olarak yeni bir alan adına taşımıştı.

Daha önce erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha geldi. Seçim öncesi gelen erişim engeli kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.

GEREKÇE, MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI

İFÖD'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük (eksisozluk2023.com), 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı kararıyla erişime engellendi" denildi.