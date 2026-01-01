Haberler

Siirt'te eksi 2 derecede havuz keyfi

Güncelleme:
Siirt'te dondurucu soğuğa aldırmayan bir vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü kentte Erhan Keklik, fıstık bahçesindeki sulama havuzuna girerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siirt'de yaşayan Erhan Keklik, hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü anlarda fıstık bahçesindeki sulama havuzuna girerek dikkat çekti.

Soğuk havaya aldırış etmeden suya giren Keklik'in o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOĞUĞA MEYDAN OKUDU

Merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde meydana gelen olayda, Keklik'in donma noktasının altındaki havada sulama havuzuna girerek soğuğa meydan okuması çevredekileri şaşırttı.

Görüntülerde Keklik'in rahat tavırları dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
