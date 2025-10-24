Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Diğerleri Hakkında Casusluk Soruşturması Başlatıldı

Güncelleme:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. TELE1 kanalının sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye TMSF kayyum atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, televizyon kanalı TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında, "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ'ın, TELE1 kanalının genel yayın yönetmeni olduğu, söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Resmi kayıtlarda ise Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye sulh ceza hakimliği kararıyla, TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
